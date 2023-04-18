Пять новых магазинов «Чижик» открылись в Самарской области

До конца года «Чижик» планирует открыть еще 55 объектов в Самаре, Ульяновске и Тольятти. Фото: "Чижик"

Продуктовая розничная компания X5 Group открыла в Самарской области магазины «жесткого дискаунтера» под брендом «Чижик». Два из них находятся в Самаре на ул. Георгия Дмитрова, 4 и ул. Советской Армии, 17, и еще три в Тольятти на улицах 40 лет Победы, 5, Ларина, 63 и Голосова, 75.

— Ассортимент магазинов включает порядка 750 наименований продукции, более 400 из которых собственные торговые марки. Снабжать магазины будут федеральные и местные поставщики с распределительного центра «Чижика» в Казани, — сообщили в пресс-службе X5 Group.

До конца года сеть создаст порядка 180 новых рабочих мест для жителей региона. Самарская область стала десятым регионом для торговой сети. До конца года «Чижик» планирует открыть еще 55 объектов в Самаре, Ульяновске и Тольятти.

Отметим, бизнес-модель магазинов «Чижик» построена на продаже узкого, но востребованного ассортимента высокого качества.

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