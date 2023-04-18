Спрос на товары для умного дома вырос в 1,5 раза

Умный дом - уже почти рутинная реальность. Фото: Андрей ПОПОВ.

Популярность умных решений для дома стремительно растет на фоне того, что стоимость таких гаджетов за год снизилась примерно на треть. В январе-марте 2023 года продажи гаджетов для умного дома выросли на 52% по сравнению с первым кварталом 2022 года. Такой статистикой поделилась объединенная розничная сеть МегаФона и Yota.

Самой популярной категорией стали смарт-розетки, помогающие экономить электричество. На втором месте находятся интеллектуальные системы освещения, а также различные датчики.

- Существенное влияние на спрос оказало снижение средней цены таких устройств на 35%. Производители стали выпускать экономичные решения за счет упрощения технических параметров, при этом пользователи получают полноценное устройство для автоматизации домашнего пространства. Например, сейчас стоимость умной лампы практически сопоставима со стандартной светодиодной, - отметил директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.