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НовостиОбщество18 апреля 2023 10:32

В Самарской области выпустили более 80 000 карт жителей

Проект успешно развивается в регионе
Алена ПРОВКИНА
Пользователи могут оплатить проезд картой

Пользователи могут оплатить проезд картой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжают реализовывать проект «Карта жителя». В регионе выпустили более 80 тысяч подобных карт.

По информации пресс-службы правительства региона, проект запустили в 2020 году, а выпуск карт стартовал в 2021 году. Специалисты также разработали мобильное приложение, которым пользуются граждане. Помимо этого, есть программа лояльности, в ней уже участвуют более 200 компаний. В этом году планируют увеличить количество банков-партнеров. Председатель правительства региона поблагодарил платежную систему «Мир» и Волго-Вятский банк за поддержку проекта.

Спрос на оформление электронной карты вырос более чем в 3 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За последний месяц заявки отправили 20 тысяч жителей.

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