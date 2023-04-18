Электрички сообщением Самара – Курумоч отменили 19 апреля 2023

Это необходимо в связи с производством ремонтных работ. Фото: АО "Самарская ППК"

В среду, 19 апреля 2023 года, отменили несколько пригородных поездов из Самары в Курумоч и в обратном направлении. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

— Это необходимо в связи с производством ремонтных работ, — отмечается в сообщении.

Так, отменяются электрички № 6332/6331 Самара – Курумоч, время отправления которых 06:54, а прибытия – 08:22. Не будет ходить и пригородный поезд № 6334/6333 Курумоч (отправление 12:11) – Самара (прибытие 13:38).

Напомним, 18, 19 и 20 апреля изменяется расписание движения пригородных поездов на участках Самара – Жигулевское Море – Тольятти и Жигулевское Море – Жигулевск. Это связано с проведением работ по ремонту пути.

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