Самарские ресурсники предоставили список «неудобных» домов

Специалисты достали ком влажных салфеток. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре сотрудники ресурсоснабжающей компании рассказали о домах, в которых постоянно возникают проблемы с канализацией. Специалисты составили список «неудобных» домов.

По информации «РКС-Самара», во многих домах засоры появляются почти каждый месяц. Специалисты часто направляют бригады цеха. Причиной проблем становится мусор в трубах. Некоторые местные жители пренебрегают своим и соседским комфортом, выбрасывают в унитаз и раковину нерастворимые отходы.

В очередной раз бригада очистили колодец и достали ком влажных салфеток, которые намотались друг на друга. В Список неудобных домов попали: улица Агибалова, 68; ул. Мяги; улица Киевская; ул. Осипенко.

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