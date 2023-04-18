В Тольятти стартовала защита социально-культурных проектов «Химия добра»

Идет первый этап защиты проектов. Фото: ПАО "ТОАЗ".

На шестой этап конкурса социально-культурных инициатив, который проводится с 2019 года по инициативе «ТольяттиАзота, поступило 48 заявок от некоммерческих организаций, муниципальных бюджетных учреждений и экологических фондов.

Предложения участников касаются патриотического воспитания подрастающего поколения, образования, культуры, спорта и охраны окружающей среды. Отдельное место занимают проекты по поддержке лиц с ограниченными возможностями или оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Защита проектов будет происходить в 3 этапа. Первый посвящен проектам, связанным с пропагандой здорового образа жизни. Их представили 14 конкурсантов: Федерация вольной борьбы, Ассоциация восточных единоборств, фонд «Идеология», организации «Стопнаркотик163» и «Другое детство», территориальные органы самоуправления. Впервые представили проекты образовательные учреждения села Пискалы Ставропольского района Тольятти.

Тема ЗОЖ и спорта очень близка организаторам: нефтехимическое предприятие поддерживает и организует спортивные мероприятия и развивает собственные команды по хоккею, баскетболу, мини-футболу и волейболу.

– На конкурс «Химия добра» были представлены интересные, а главное общественно значимые проекты. Многие из них предполагают создание условий для организации безопасного досуга детей и подростков в свободное от учебы время, привлечение подрастающего поколения к занятиям физической культурой. В случае их поддержки в городе могут появиться новые пространства для людей, продвигающих здоровый образ жизни в массы. Мы поддерживаем поддерживает такие инициативы грантами, - отметил руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО «ТОАЗ» Арсен Джалилов.

Победителей программы «Химия добра» определят в мае. Их проекты будут удостоены грантовой поддержки в сумме от 50 до 400 тысяч рублей. Следующий этап защиты состоится 21 апреля.