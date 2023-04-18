Дмитрий Азаров передал медучреждениям Самарской области более 100 новых машин

Работа по обновлению автопарка в регионе продолжится. Фото: правительство Самарской области

В медучреждения Самарской области поступили 105 новых машин скорой и неотложной помощи в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Ключи от автомобилей передал губернатор Дмитрий Азаров.

— Работу по обновлению автомобильного парка говорит о том, что за последние годы мы сильно укрепились. У нас есть возможности быстро реагировать на любые сложности, доезжать до пациента в пределах «золотого часа» и спасать жизни людей, — отметил глава региона.

На площади Славы выстроились 80 машин «Лада Гранта», 14 «Лада Нива» и 11 автомобилей скорой медицинской помощи. Губернатор заверил медработников, что работа по обновлению автопарка в регионе продолжится. Всего за последние годы в лечебные учреждения передано 445 машин неотложной помощи и 225 автомобилей скорой медицинской помощи.

— Сегодня у нас нет старой техники, которая бы использовалась сверх нормативов. В дальнейшем эту высокую планку, которую мы себе задали, обязательно будем поддерживать, — сказал Дмитрий Азаров.

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