Появился список самых опасных дорожных участков в Самаре

Многие улицы знакомы автомобилистам. В их числе – ул. Ташкентская. Фото: ОНФ Самарская область

Стало известно, какие участки Самары представляют наибольшую опасность для автомобилистов. Их перечень подготовили специалисты регионального Народного фронта.

– Начиная с середины марта активисты фиксировали нарушения дорожного полотна в черте Самары. Сигналы о ненадлежащем состоянии дорожного полотна в виде локальных дефектов, выбоин, ям и колейности поступили с различных районов города, – поделились в пресс-службе ОНФ Самарской области.

Самыми опасными оказались улицы Алма-Атинская, Ташкентская и Енисейская. Местами передвигаться особенно тяжело – машины остаются без подкрылок, отмечают активисты.

Представители ОНФ подготовили обращение в адрес прокурора Самары. Они также предложили провести совместные выезды с участием ГИБДД для составления протоколов и предписаний на устранение выявленных нарушений.

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