Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 апреля 2023 12:01

В Самарской области 60-летняя женщина организовала группу наркоторговцев

Уголовные дела возбуждены в отношении 10 лиц
Алена ПРОВКИНА
Подсудимые окажутся за решеткой

Подсудимые окажутся за решеткой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кинель-Черкасском районе Самарский области суд вынес приговор группе наркоторговцев. Подозреваемые понесут уголовную ответственность.

По информации прокуратуры Самарской области, в течение двух лет на территории села 60-летняя женщина организовывала преступную группировку. Злоумышленница нашла четырех мужчин и восемь женщин, которые распространяли запрещенные вещества. Подозреваемые совершили не менее 21 преступления. Одна из подсудимых частично признала свою вину. В отношении 4 наркоторговцев закрыты уголовные дела из-за смерти.

Суд назначил подсудимым от 4 до 7 лет лишения свободы. Пока приговор не вступил в свою законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал