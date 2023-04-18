Мэрия запретила возводить высотку в центре Самары из-за строительства метро

Участок расположен в границах улиц Самарской, Чкалова, Садовой и Маяковского Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары вынесли решение относительно застройки участка в центре города. И оно оказалось не в пользу застройщика. Информация следует из постановления городской администрации.

Участок, о котором идет речь, расположен в границах улиц Самарской, Чкалова, Садовой и Маяковского. Его планировало освоить ООО «Юниверс-Строй» – компания хотела возвести на площадке высотку. Площадь территории под застройку составляла 38 518 квадратных метров. Однако мэрия не дала разрешение.

В постановлении отмечается, что причиной такого решения послужило большое количество отрицательных голосов комиссии по застройке и землепользованию. Свою роль сыграл и факт строительства метро. В результате компании отказали в застройке.

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