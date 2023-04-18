Самарские двигателестроители помогли высаживать лес в Тольятти

Тольяттинский лес для самарцев не чужой. Фото: ПАО "ОДК КУзнецов".

В Тольятти прошла экологическая акция «Восстановим лес вместе» - на территории, пострадавшей в 2021 году от пожара, волонтеры высадили саженцы сосны. В акции приняли участие не только тольяттинские, но и самарские волонтеры, работники ОДК Кузнецов. Двигателестроители помогли обрести новый дом 1000 молодых сосенок.

Перед началом мероприятия организаторы провели мастер-класс по практическому применению меча Колесова – специальному инструменту для посадки саженцев лесных культур. В ближайшие дни сотрудники лесничества будут контролировать состояние новой посадки. Всего этой весной на этом участке площадью 5 га должно появиться 19600 деревьев.

- Для многих наших сотрудников Тольятти – родной город, поэтому мы с радостью откликнулись на предложение поучаствовать в экологической акции. Это личный вклад «кузнецовцев» в поддержание благоприятного состояния окружающей среды Самарской области – региона, где мы работаем, где живут наши семьи. Надеюсь, подобные экологические акции станут для нашего предприятия доброй традицией, - заявил заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.