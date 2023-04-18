В Самарской области жителям рассказали об изменениях тарифов ЖКХ в 2023 году

Цены выросли в прошлом году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стало известно, будут ли увеличивать тарифы на оплату ЖКХ в 2023 году. Плату за коммунальные услуги меняли раньше срока.

На площадке ЦУР глава регионального департамента ценового и тарифного регулирования Алена Гаршина рассказала, что в 2023 году повышать тарифы на оплату ЖКХ не планируют. Цены повышали еще в декабре 2022 года, среднее значение достигло почти 9%. Специалисты обычно повышают тариф в июле, но в 2023 году цены «зафиксировали».

Цена останется на прежнем месте в течение полутора лет с декабря 2022 года. Новые тарифы уже доступны на сайте департамента ценового и тарифного регулирования.

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