Самарцам помогают проголосовать за обновление общественных пространств

Волонтеры помогают проголосовать жителям. Фото: городская администрация

В Самаре местные жители смогут проголосовать за пространства, в которых проведут благоустройство. Голосование пройдет с 15 апреля по 31 мая 2023 года.

По информации городской администрации, в областной столице продолжают реализацию проекта «Жилье и городская среда». В голосовании принимают участие 20 пространств среди которых парки, скверы, бульвары и другие общественные территории. У жителей появится возможность повлиять на благоустройство города. Только в ходе первого этапа от горожан поступило более 80 тысяч предложений.

Проголосовать смогут горожане старше 14 лет, авторизированные через портал Госуслуги. Также проголосовать можно через волонтеров.

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