В Самарской области телефонного мошенника посадили под домашний арест

Расследование уголовного дела продолжается
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городе Тольятти Самарской области правоохранители задержали телефонного мошенника. Его посадили под домашний арест.
По информации прокуратуры Самарской области, подозреваемый звонил местным жителям и рассказывал, что их родственник попал в беду. Злоумышленник звонил по телефону, использовал разные интонации и требовал деньги, чтобы избежать уголовной ответственности. В итоге он заработал 100 тысяч рублей. Правоохранителям удалось задержать мошенника.
Мужчину задержали по «горячим следам» и поместили под домашний арест. Возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролируют сотрудники ведомства.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал