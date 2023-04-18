В Самарской области телефонного мошенника посадили под домашний арест

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области правоохранители задержали телефонного мошенника. Его посадили под домашний арест.

По информации прокуратуры Самарской области, подозреваемый звонил местным жителям и рассказывал, что их родственник попал в беду. Злоумышленник звонил по телефону, использовал разные интонации и требовал деньги, чтобы избежать уголовной ответственности. В итоге он заработал 100 тысяч рублей. Правоохранителям удалось задержать мошенника.

Мужчину задержали по «горячим следам» и поместили под домашний арест. Возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролируют сотрудники ведомства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал