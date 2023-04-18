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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 13:38

В Самарской области телефонного мошенника посадили под домашний арест

Мужчину подозревают в мошенничестве
Алена ПРОВКИНА
Расследование уголовного дела продолжается

Расследование уголовного дела продолжается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области правоохранители задержали телефонного мошенника. Его посадили под домашний арест.

По информации прокуратуры Самарской области, подозреваемый звонил местным жителям и рассказывал, что их родственник попал в беду. Злоумышленник звонил по телефону, использовал разные интонации и требовал деньги, чтобы избежать уголовной ответственности. В итоге он заработал 100 тысяч рублей. Правоохранителям удалось задержать мошенника.

Мужчину задержали по «горячим следам» и поместили под домашний арест. Возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролируют сотрудники ведомства.

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