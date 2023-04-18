Медикам Самарской области передали ключи от новых машин

На четыре года парк скорой помощи пополнился 225 машинами.

В Самарской области медучреждения получили ключи от новых машин. Автопарк пополнили 11 автомобилей скорой помощи, 80 «Грант» и 14 «Нив» для неотложки. Ключи от машин медикам передал лично губернатор Самарской области и секретарь реготделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров.

- Мы продолжаем работу по обновлению автомобильного парка наших лечебных учреждений. За последние годы мы сильно укрепились. У нас есть возможности быстро реагировать на любые сложности, доезжать до пациента в пределах «золотого часа» и спасать жизни людей, - приводят слова Дмитрия Азарова в Самарском региональном отделении «Единой России».

За последние четыре года парк скорой помощи пополнился на 225 машин (теперь там нет ни одной машины старше пяти лет), а парк неотложки – на 445 машин.

Ключи от автомобилей медикам передал лично Дмитрий Азаров.

При этом Дмитрий Азаров отметил, что система здравоохранения – это не техника и не машины, а в первую очередь люди: врачи, фельдшеры, медсестры, санитары, водители. Они – главное богатство системы здравоохранения региона.