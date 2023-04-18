В Самаре обсудят, как пройдет приемная кампания в вузы в 2023 году

Специалисты расскажут о приемной кампании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре состоится круглый стол на тему: «Приемная кампания в вузы-2023» 19 апреля 2023 года в 12:00. Мероприятие пройдет в пресс-центре Медиагруппы «Комсомольская правда» на улице Лесная, 9.

В рамках круглого стола эксперты обсудят, с какими особенностями пройдет приемная кампания в этом году, сколько будет волн зачисления и будет ли объявлен дополнительный набор, в какой форме абитуриенты могут подать документы на зачисление, какие новые специальности будут открыты в самарских и тольяттинских вузах, на каких направлениях будет больше всего бюджетных мест. Спикеры расскажут, как определиться с вузом и дадут полезные рекомендации абитуриентам и их родителям.

В обсуждении примут участие представители Министерства образования и науки Самарской области и крупнейших вузов Самары и Тольятти — Самарского университета им. Королева, Самарского политеха, СамГМУ, ПГУТИ, СГСПУ, СГИК, Поволжского государственного университета сервиса.

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