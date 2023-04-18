В Самарской области планируют построить еще один пляж, площадь которого составит 10 тысяч кв.м

Инвестор планируют расширить комплекс

В городе Новокуйбышевск Самарской области планируют построить еще один пляж. Он будет входить в комплекс «Волжские термы».

Инвестор продолжает улучшать комплекс и планирует сделать пребывание гостей более комфортным. На втором этаже здания откроют СПА-зону. Вторая часть планов по расширению связана с созданием детского городка и летнего пляжа. Для этого предоставили земельный участок, площадь которого составляет 10 тысяч квадратных метров.

Проект одобрили на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата региона. Некоторые площадки планируют открыть до конца 2023 года. Летний пляж откроют в 2024 году.

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