Самарская область попала в десятку лучших регионов по количеству участников «Лидеры России»

Регион попал в десятку лучших по количеству заявок Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарская область оказалась в десятке лучших регионов по количеству участников в конкурсе «Лидеры России». От региона уже отправлено 1107 заявок.

Местные жители, имеющие минимальный опыт управленческой деятельности, смогут подать заявку и выйти на новый уровень карьеры и профессионализма. Открытый конкурс нацелен на развитие руководителей нового поколения. Глава Самарской области Дмитрий Азаров несколько рас становился наставником конкурса и встречался с финалистами, многие из которых, после участия в конкурсе, стали заместителями федеральных и региональных министров, руководителями департаментов, главами городов и районов.

В регионе конкурс сопровождает Центр развития талантов и трансформации управления при губернаторе «Таволга». Подать заявку можно до 14 мая 2023 года.

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