В Самаре стало известно об опасном сближении Ил-79 и РС-12 над Волгой

Воздушные судна чуть не столкнулись над Волгой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно о серьезном авиационном инциденте над Волгой. В марте 2023 года опасно сблизились Ил-79 и РС-12.

По информации Росавиации, инцидент произошел 28 марта 2023 года. Сближение зафиксировали из-за нарушения норм вертикального и горизонтального эшелонирования между двумя воздушными суднами минобороны и РС-12 авиакомпании «БайСкай». Агентство воздушного транспорта сформировало комиссию, которое проведет расследование в организации дежурных смен. Причиной инцидента стало несоблюдение обязанностей диспетчеров.

От обязанностей освободили директора филиала «Аэронавигация Центральной Волги», замдиректора филиала – начальника регионального центра системы воздушного движения в Самаре, а также двух старших диспетчеров, допустивших инцидент.

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