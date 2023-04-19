Самарцы могут поддержать благотворительный проект кешбеками

Поддержать тех, кто в этом нуждается, можно в пару кликов. Фото: https://ru.freepik.com/author/user18526052.

Цифровая платформа «Нас Касается» рассказывает об острых социальных проблемах: социальном сиротстве, поддержке людей с инвалидностью, паллиативными диагнозами и деменцией. Информация о таких проблемах подается через жизненные истории главных героев проекта – подопечных некоммерческих организаций.

Пользователи смогут выбрать важную для себе социальную проблему и узнать о некоммерческих организациях в России, которые помогают решать данную проблему и сотрудничают с платформой.

Также на платформе реализован функционал фандрайзинга в пользу благотворительных организаций, в том числе через возможности программы лояльности МТС Cashback. Оплачивая сервисы у партнеров программы, пользователи могут возвращать до 50% их стоимости, которые можно направить на помощь подопечным выбранных фондов.

- Мы рады, что на витрине инструмента лояльности для клиентов нашей экосистемы появилась возможность сделать благотворительное пожертвование – такая механика стала ответом на социальный запрос пользователей сервиса. «Нас касается» - отличная возможность для пользователей программы помогать менять жизнь окружающих к лучшему, делая обычные покупки, - говорит руководитель по продуктам лояльности и вовлеченности клиентов экосистемы МТС Вероника Курасова.