В Самаре полностью ликвидировали пожар на улице Галактионовской

пожар полностью ликвидировали Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

В Самаре спустя почти два часа на улице Галактионовской полностью ликвидировали крупное возгорание. Огонь охватил два деревянных здания.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о возгорании поступило в 18:56. В начале огонь охватил заброшенный дом №241, а после перекинулся на жилое строение. Обошлось без погибших и пострадавших. Пока неизвестно о причинах возгорания. Огонь полыхал на площади в 300 квадратных метров. Ликвидация объявлена в 20:48.

Час назад пожар локализовали. Город накрыла густая дымка. Местные жители признались, что подозревают бездомных, которые могли совершить поджог.

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