В Самаре в сгоревшем доме на улице Галактионовской проживали две семьи

Пожар полностью ликвидировали Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Над Самарой вечером поднялся черный столб густого дыма. В областной столице загорелись два старых дома на улице Галактионовской.

Пожар удалось полностью ликвидировать спустя два часа после сообщения о возгорании, отметили в ГУ МЧС России по Самарской области. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших. Огонь перешел с расселенного дома на жилое строение, в котором проживали две семьи. Глава Ленинского района Елена Бондаренко прокомментировала ситуацию.

По словам главы района, семьи отказались от пункта временного размещения. Они решили остаться у родственников. Работа с погорельцами продолжится.

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