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НовостиОбщество18 апреля 2023 18:09

«Комсомольская правда» начала свою работу в Луганске

Журналисты соберут важные и полезные новости для жителей
Алена ПРОВКИНА
Жители смогут прочитать все актуальные новости на сайте

Жители смогут прочитать все актуальные новости на сайте

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Луганске теперь работают журналисты «Комсомольской правды». Для жителей и гостей ЛНР соберут все важные и полезные новости.

Теперь журналисты будут подготавливать не только спецвыпуски, но и работать на сайте «КП-Луганск». Специалисты возьмут интервью у первых лиц региона, соберут важную информацию для населения, опубликуют репортажи военкоров Комсомольской правды» и расскажут, что волнует луганчан и чем живет Луганск.

Журналисты готовы принять жалобы от населения и помочь решить их вопросы.

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