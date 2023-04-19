В Самаре с 19 апреля 2023 года перекрыли движение на перекрестке ул. Артемовской и Четвертого проезда

Проезд будет ограничен до конца недели
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В среду, 19 апреля 2023 года, в Самаре перекрыли движение транспорта на пересечении улицы Артемовской и Четвертого проезда. Причина – проведение ремонтных работ. Информацию сообщили в мэрии.
– Ограничения введены в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по восстановлению водоприемного устройства, – пояснили в пресс-службе горадминистрации.
Движение будет организовано по временной схеме.
Фото: администрация Самары
Отмечается, что изменения будут действовать до 23:00 23 апреля 2023 года. Они не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны.
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