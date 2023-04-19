В Самарской области 24-летний водитель перевел мошенникам почти 1 миллион рублей

Чтобы защитить денежные средства, собеседник рекомендовал перевести деньги якобы на безопасный счет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области 24-летний местный житель, который работает водителем на крупном предприятии, перевел мошенникам почти 1 миллион рублей.

— В одном из мессенджеров парню написал незнакомец. Он представился сотрудником безопасности банка и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Чтобы защитить денежные средства, собеседник рекомендовал перевести деньги якобы на безопасный счет. Тольяттинец поверил лже-специалисту и выполнил все требуемые от него действия под диктовку. В результате он перевел на продиктованный счет мошенника 941 тысячу рублей.

После совершения операций звонивший заблокировал его в мессенджере. Спустя время молодой человек понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что сотрудники правоохранительных органов или работники банков не пишут в мессенджерах или соцсетях.

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