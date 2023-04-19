В поселке Черновский Самарской области реконструируют Дом культуры

По контракту к 1 сентября ремонт должен быть окончен. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очередной Дом культуры обновят в рамках нацпроекта «Культура» в Самарской области. Речь идет о поселке Черновский в Волжском районе. Сейчас объект готов на 20%.

— Сейчас завершены демонтажные работы, заштукатурены стены первого этажа, установлены новые окна, идет устройство фасада, — рассказали в минкульте Самарской области.

В здании появятся современные танцевальные классы, библиотека, сцены и концертные залы, детская игровая зона. А на прилегающей территории появится детская площадка, ограждения, парковка, скамейки и урны. По контракту к 1 сентября ремонт должен быть окончен.

Всего в Волжском районе преобразуют 4 общественные территории.

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