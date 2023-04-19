В Самаре 19 апреля 2023 года вспыхнул ресторан на ул. Антонова-Овсеенко

Возгорание произошло в районе автовокзала. Фото: t.me/psamara
В среду, 19 апреля 2023 года, в Самаре произошел еще один пожар. В районе автовокзала вспыхнул ресторан. Информацию сообщили очевидцы происшествия.
По словам самарцев, из-за ЧП движение в районе пожара было затруднено. На месте работали пожарно-спасательные службы.
Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, возгорание произошло на улице Антонова-Овсеенко, 2а, корпус 1. Информация о происшествии поступила на пульт в 6:49. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения выяснили, что огонь охватил кухонное помещение. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
С огнем боролись 17 человек, было задействовано 5 единиц техники. В 7:25 возгорание ликвидировали. Обошлось без пострадавших.
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