Семь дворов обновят в городе Кинель Самарской области в 2023 году

Работы планируется завершить в августе этого года. Фото: национальныепроекты.рф

В 2023 году в городе Кинель Самарской области обновят семь дворов по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

Всего же в этом году отремонтируют два двора в Алексеевке, четыре – в Усть-Кинельском, один – в Кинеле. Стартовой площадкой ремонта стал двор дома № 33 по улице Невской в пгт. Алексеевка.

Как отметили в пресс-службе администрации, там сделают проезд площадью около 960 кв. м и заменят входные дорожки к подъездам на площади более 120 кв. м. Проект также предусматривает расширение дворового проезда площадью 370 кв. м. Старые скамейки заменят на новые, а рядом поставят урны.

Также уже начали обновлять двор у дома № 27. Там благоустроят территории у подъездов, а также увеличат количество парковочных мест. Работы планируется завершить в августе этого года.

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