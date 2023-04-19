Стало известно, когда в Самаре завершится отопительный сезон в 2023 году

Специалисты активно готовятся к завершению сезона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стартовала подготовка к завершению отопительного сезона. Подачу теплоснабжения приостановят уже через несколько дней. Об этом в среду, 19 апреля 2023 года, сообщили в городской администрации.

– Постановляю закончить отопительный сезон 2022-2023 годов по городскому округу Самара в понедельник, 24 апреля 2023 года, – следует из постановления, подписанного мэром Еленой Лапушкиной.

Напомним, основанием для отключения подачи тепла является среднесуточная температура воздуха +8 градусов или выше, которая должна продержаться пять дней подряд. В этом году весна пришла рано и принесла с собой высокие температуры.

Так, на этой неделе синоптики обещают жителям Самары очень теплую погоду. Температура воздуха составит +15, +20 градусов, а ветер будет неустойчивым. Существенных осадков при этом не ожидается.

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