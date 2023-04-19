Новые деревья высадили на территории памятника в селе Спасском Самарской области

В селе к акции присоединяются ежегодно уже четвертый раз. Фото: национальныепроекты.рф

В селе Спасском Самарской области высадили новые деревья на территории памятника Воину-освободителю в ходе всероссийской акции «Сад памяти». Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

В этом году ели посадили возле обновленного Дома культуры и у здания администрации села. Участники мероприятия высадили более 20 саженцев, тем самым увековечив память погибших в войне и подарив будущим поколениям природное наследие.

В селе к акции присоединяются ежегодно уже четвертый раз перед годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Всего масштабная эколого-патриотическая акция предполагает высадку 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

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