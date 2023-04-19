В Самаре отправили под суд лжегазовщиков, обманувших пенсионеров на 110 тысяч рублей

Уголовное дело уже передано в суд Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре будут судить двух лжегазовщиков, которые обманывали пенсионеров. «Специалисты» брали со стариков деньги за несуществующие услуги. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

От действий злоумышленников пострадала 72-летняя женщина. 31-летний мужчина вошел к ней в квартиру, предложив проверку газового оборудования. Позже он сообщил пенсионерке, что обнаружил утечку газа и предложил ремонт. Старушка согласилась.

– Мужчина позвонил своему 28-летнему «напарнику» и пригласил его подняться в квартиру с инструментами для проведения ремонтных работ. После чего приятель якобы устранял «поломку». Женщине был выставлен счет в размере 85 тысяч рублей, который она оплатила, – пояснили в ГУ МВД по региону.

Аналогичным образом они обманули другую женщину – та отдала им 25 тысяч рублей.

Оперативники быстро вышли на злоумышленников. Во время обыска у них обнаружили поддельные договоры, спецодежду и рабочие инструменты. Также выяснилось, что один из обвиняемых имеет образование слесаря-ремонтника.

В ближайшее время оба предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве.

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