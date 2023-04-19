Житель Самары предстанет перед судом за найденную банковскую карту

Когда банковскую карту заблокировали, он выбросил ее в мусорный контейнер. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Советском районе Самары 44-летняя местная жительница потеряла банковскую карту, с нее списалось более 1700 рублей после покупок в нескольких магазинах.

— При просмотре запись с камер видеонаблюдения полицейские узнали в мужчине, который подобрал карту, своего подученного. Его задержали и доставили в отдел полиции, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Ранее судимый за имущественные преступления 27-летний местный житель нашел карту на улице возле банка и решил попробовать расплатиться ею в ближайшем магазине. После удачного списания денег, мужчина продолжил покупки.

Когда банковскую карту заблокировали, он выбросил ее в мусорный контейнер. В настоящий момент уголовное дело расследовано и направлено в Советский районный суд Самары для рассмотрения по существу. Мужчина полностью вернул женщине деньги.

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