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НовостиОбщество19 апреля 2023 6:03

Власти объявили аукцион на развитие участков в Кировском и Октябрьском районах Самары

Соответствующее постановление подготовили в горадминистрации
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Общая площадь территорий составляет 22 га

Общая площадь территорий составляет 22 га

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается реализация проекта КРТ. На этот раз под комплексное развитие попали четыре участка в Кировском и Октябрьском районах. Об этом сообщается в постановлении мэрии.

Согласно документации, участки расположены в границах улиц Енисейской, Металлистов, проспекта Металлургов, улицы Юбилейной (4 га); проспекта Юных Пионеров, улиц Металлистов, Енисейской, Севастопольской (6,39 га); Металлистов, проспекта Металлургов, улиц Кузнецкой, Свободы (9,13 га); проезда Георгия Митирева, внутридворового проезда, улиц Революционной, Печерской (2,53 га).

Сейчас мэрия проводит аукцион на право заключения договора о КРТ. Начальная цена за первые две площадки составляет 7,06 млн. рублей, за третью – 6,47 млн. рублей, за четвертую – 2,2 млн. рублей.

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