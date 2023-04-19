В Самаре доцент вуза предстанет перед судом за дачу взятки полицейскому

Сотрудник полиции отказался от получения взятки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре доцент высшего образовательного учреждения обвиняется в даче взятки. Таким образом он хотел скрыть проставление студентам зачетов за деньги. Расследование уголовного дела уже завершено.

— В октябре 2022 года мужчина передал в качестве взятки оперуполномоченному отдела внутренних дел 200 тысяч рублей за незаконные действия, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

Речь идет о фальсификации материалов проверки незаконного проставления студентам зачетов. Сотрудник полиции отказался от получения взятки.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд Самарского района города Самары для рассмотрения по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал