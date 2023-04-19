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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 6:19

В Самаре доцент вуза предстанет перед судом за дачу взятки полицейскому

Он хотел скрыть незаконное проставление студентам зачетов
Ирина СИНЕГУБОВА
Сотрудник полиции отказался от получения взятки.

Сотрудник полиции отказался от получения взятки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре доцент высшего образовательного учреждения обвиняется в даче взятки. Таким образом он хотел скрыть проставление студентам зачетов за деньги. Расследование уголовного дела уже завершено.

— В октябре 2022 года мужчина передал в качестве взятки оперуполномоченному отдела внутренних дел 200 тысяч рублей за незаконные действия, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

Речь идет о фальсификации материалов проверки незаконного проставления студентам зачетов. Сотрудник полиции отказался от получения взятки.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд Самарского района города Самары для рассмотрения по существу.

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