В Самаре доцент вуза предстанет перед судом за дачу взятки полицейскому

Сотрудник полиции отказался от получения взятки.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре доцент высшего образовательного учреждения обвиняется в даче взятки. Таким образом он хотел скрыть проставление студентам зачетов за деньги. Расследование уголовного дела уже завершено.
— В октябре 2022 года мужчина передал в качестве взятки оперуполномоченному отдела внутренних дел 200 тысяч рублей за незаконные действия, — сообщили в СУ СК по Самарской области.
Речь идет о фальсификации материалов проверки незаконного проставления студентам зачетов. Сотрудник полиции отказался от получения взятки.
В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд Самарского района города Самары для рассмотрения по существу.
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