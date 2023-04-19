В Самаре 20% горожан выступают против участия в субботниках

Никогда не принимают участие в весенней уборке 13% самарцев. Фото: администрация Самары

Исследовательский центр Зарплаты.ру выяснил, что 20% самарцев выступают против субботников. Они считают, что убираться должны коммунальные службы, а не граждане. Однако большинство горожан заявили о любви к традиционной весенней уборке.

Одобряют субботники 70% самарцев, они уверенны, что все люди должны в них участвовать. Еще 10% считают, что решение ходить или не ходить на субботник каждый принимает сам и участвовать нужно исключительно по желанию.

Никогда не принимают участие в весенней уборке 13% самарцев, 54% делают это время от времени, 33% всегда участвуют в субботниках. Говоря о причинах, самарцы отмечают желание внести свой вклад в благоустройство территории (45%), желание жить в чистом городе (29%).

А 19% ничего не мотивирует, участвовать в субботнике их заставляет рабочая организация, 16% просто нравится поддерживать хорошую традицию. Также 78% уверенны, что совместная уборка сплачивает коллектив и делает отношения между коллегами более теплыми, с ними не согласны 22%.

Жители Самары считают, что обязательно должны выходить на субботники госслужащие (22%), работники образования (14%), рабочие (10%), промышленники (7%), работники общепита (4%).

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