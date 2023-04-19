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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 7:14

В Чапаевске задержали находящуюся в федеральном розыске преступницу из Самарской области

Женщина уклонялась от исполнения наказания
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Задержать беглянку удалось росгвардецам

Задержать беглянку удалось росгвардецам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чапаевске была задержана жительница Самарской области, объявленная в федеральный розыск. Информацию сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

41-летнюю жительницу поселка Прибрежный искали сотрудники УФСИН – оказалось, что женщина уклонялась от исполнения наказания. В прошлом году ее объявили в федеральный розыск.

Беглянку нашли росгвардейцы. Они заметили женщину вечером на улице Ватунина в Чапаевске. Ее внешность совпадала с описанием из ориентировки. Патрульные остановили подозреваемую.

После задержания женщину передали оперативникам.

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