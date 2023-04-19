ЦСК ВВС выиграл Кубок Федерации

Счет в финальной серии 4:1. Фото: министерство спорта Самарской области

Хоккейный клуб ЦСК ВВС стал обладателем Кубка Федерации, трофея, который вручают за победу в Первенстве ВХЛ (третий по значимости дивизион в системе российского хоккея). В финальной серии самарцы переиграли «Динамо-Алтай» из Барнаула со счетом 4:1.

Решающим стал матч во Дворце спорта имени Высоцкого в Самаре, где ЦСК ВВС обыграл «Динамо-Алтай» со счетом 3:0. По голу забили Денис Скатов, Денис Присталов и Денис Давыдов.

- Спасибо большое всем за поддержку. Мы начинали сезон не просто, многие не верили в сплочение команды, но мы справились. И я благодарен каждому за оказанное нам доверие и помощь. Плей-офф прошел на одном дыхании. Я рад, что мы сумели влюбить в себя болельщиков, - приводит слова главного тренера самарцев Юрия Мордвинцева министерство спорта Самарской области.

Известно, что ЦСК ВВС планирует следующий сезон провести в дивизионе выше – в ВХЛ, однако решение о повышении в классе будут принимать позже.