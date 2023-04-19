Жителям Самарской области напомнили о сдачи декларации по налогу на доходы физлиц до 2 мая

Жители региона могут подать декларацию и в офисах многофункциональных центров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В УФНС по Самарской области напомнили жителям региона, что до 2 мая 2023 года необходимо представить в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ.

Это касается всех, кто получил в 2022 году доходы от продажи имущества, находившегося в собственности менее минимального срока владения, от предоставления в аренду имущества, от зарубежных источников, предпринимательской деятельности и др.

Подать декларацию для получения налоговых вычетов – имущественного, социального (на образование, лечение), инвестиционного – можно в любое удобное время в течение всего календарного года.

Заполнить и сдать декларацию, а также получить налоговый вычет можно и в интернет-сервисе Личного кабинета для физических лиц с сайта ФНС России, для этого также надо иметь усиленную неквалифицированную электронно-цифровую подпись. Получить ее можно бесплатно, самостоятельно сформировав в разделе «Профиль».

Также в личном кабинете есть раздел «Статус проверки 3-НДФЛ», он позволяет отследить проверку представленной декларации без звонков и посещения налоговой. Будет доступна и информация о дате завершения проверки и ее результатах.

Получить или восстановить доступ к личному кабинету можно с помощью учетной записи от портала Госуслуг. Также жители региона могут подать декларацию и в офисах многофункциональных центров.

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