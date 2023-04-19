Программу открытия самарского филиала Третьяковки в здании Фабрики-кухни раскроют во время «Ночи музеев»

Реконструкция здания близится к завершению

В Самаре завершается реконструкция Фабрики-кухни. В ближайшее время обновленное здание откроет двери и примет новых гостей. Там будет работать филиал Третьяковской галереи. Об этом в интервью «КП-Самара» рассказала министр культуры региона Ирина Калягина.

- Сейчас идет завершающая стадия ремонтных работ. Мы надеемся, что в мае эти работы завершат. После этого творческая команда филиала Третьяковки уже приступит к созданию музейных пространств: установке выставочного оборудования, света, созданию экспозиций, – пояснила Ирина Калягина.

Посетить Фабрику-кухню можно будет осенью. Гостям обещают раскрыть многие секреты о том, что будет на открытии филиала Третьяковской галереи, во время Ночи музеев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Это место может стать новым центром притяжения»: министр культуры Самарской области – об открытии филиала Третьяковки и реконструкции драмтеатра

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина рассказала, когда откроется филиал Третьяковки в здании фабрики-кухни (подробности)