Сотрудники ТОАЗа приняли участие в «Космическом полумарафоне», посвященном Дню космонавтики.

В Тольятти прошел «Космический полумарафон», посвященный Дню космонавтики. Проект входит в серию масштабных спортивных событий Самарской области VOLGAMAN, объединяющую самые популярные виды спорта – бег, плавание, велогонки, лыжи и триатлон.

В мероприятии приняли участие почти 2000 человек из 250 городов. Максимальное количество спортсменов заявило спортивное движение «Уралхим Run Factory», в составе которого выступили почти 50 спортсменов из Тольятти, включая 18 сотрудников «Тольяттиазота».

Команда «Уралхим Run Factory», получила золото во всех корпоративных номинациях полумарафона: «Самая большая команда» (68 человек), «Самая длинная команда» (итоговая сумма пройденных дистанций всех участников 792 км) и «Самая быстрая команда» (17504 – общая сумма баллов, которая складывается из дистанции, пола, возраста и времени, затраченного на прохождение дистанции всех участников).

В личном первенстве в беге на 10 км победу в абсолютном зачете одержал тренер «Уралхим Run Factory» Тольятти Виктор Самойлов. Сотрудник пожарной части ТОАЗа Александр Александров занял второе место в беге на дистанцию 10 км в возрастной категории 40-49 лет.

В личном первенстве в беге на 10 км победу в абсолютном зачете одержал тренер «Уралхим Run Factory» г.о. Тольятти Виктор Самойлов.

Мероприятие, проходившее на обновленной трассе через набережную Волги, стало официальным открытием бегового сезона 2023 года в Самарской области. Подведение итогов по результатам всех этапов соревнований состоится уже в ноябре на Самарском полумарафоне «В беге мы едины».