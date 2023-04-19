Водитель Hyundai сбил молодую маму с младенцем на руках в Самаре

Маме и сыну назначили амбулаторное лечение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 18 апреля, в 12:00 в Железнодорожном районе Самары 30-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил женщину с младенцем на руках.

— Мужчина ехал по ул. Владимирской со стороны ул. Тухачевского в направлении ул. Пензенской. ДТП произошло при повороте направо на разрешающий сигнал светофора на Пензенской в направлении Дачной, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В это время по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора проезжую часть переходила 24-летняя девушка. У нее на руках находился годовалый сын. Женщина шла справа налево по ходу движения машины.

Автомобилист наехал на пешеходов. В результате ДТП молодую маму с ребенком доставили в медицинское учреждение, где им назначили амбулаторное лечение.

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