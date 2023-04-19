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НовостиОбщество19 апреля 2023 9:07

В Самаре специалисты привели в порядок почти 200 колодцев в 2023 году

Помимо этого, были заменены 64 задвижки
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Замена и обновление запорной арматуры ведется в городе ведется на постоянной основе. Фото: ООО "РКС-Самара"

Замена и обновление запорной арматуры ведется в городе ведется на постоянной основе. Фото: ООО "РКС-Самара"

Специалисты ООО «РКС-Самара» продолжают выполнять работы по замене и обновлению запорной арматуры. Так, в 2023 году они заменили 64 задвижки. Информацию сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

– Чаще всего работы производятся без отключения потребителей либо с кратковременным ограничением подачи ХВС. При этом сами работы для жителей практически незаметны: задвижки меняют в колодцах и камерах, без вскрытия грунта, – пояснили в ООО «РКС-Самара».

Помимо этого, с начала года коммунальщики привели в порядок 75 канализационных и 106 водопроводных колодцев Самары. Отмечается, что половина из них - с пожарными гидрантами.

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