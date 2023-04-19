Более 20 тысяч жителей Октябрьского района Самары приняли участие в субботниках в 2023 году

18 апреля работы велись на улицах Подшипниковая и Революционная Фото: администрация Самары

В 2023 году самарцы активно включились в весеннюю уборку города. В их числе – жители Октябрьского района. Участие в субботниках приняли более 20 тысяч человек, среди них порядка 5 тысяч рядовых жителей. Информацию сообщил глава Октябрьского внутригородского района Самары Сергей Радько.

– По традиции проводится уборка мусора, обрезка и опиловка сухих веток, обновление, ремонт и покраска малых архитектурных форм, побелка бордюров и деревьев, удаление граффити. В этом году заметна максимальная активность среди жителей и организаций, которые с удовольствием выходят наводить чистоту. Всего вывезено с территорий почти 7 тысяч кубометров мусора, – отметил Сергей Радько.

18 апреля 2023 года работы велись в двух дворах – у дома №26А по улице Подшипниковой и №48 по улице Революционной. Участки приводили в порядок школьники, сотрудники управляющей компании, представители молодежного парламента.

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