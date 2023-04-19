Новые правила для электросамокатов будут включать ограничения по размещению в Самаре

Электросамокаты не должны крепиться к малым архитектурным формам, зеленым насаждениям. Фото: дептранс Самары

Департамент транспорта разработал изменения в правила благоустройства территории Самары. Они касаются средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов и гироскутеров.

— Их размещение не должно препятствовать движению пешеходов. Нельзя будет размещаться на проезжих частях, остановочных пунктах, газонах, мемориальных сооружениях и памятниках, — рассказали в городском дептрансе.

Помимо этого, электросамокаты не должны крепиться к малым архитектурным формам, зеленым насаждениям, рекламным конструкциям. Предлагаемые положения еще не приняты официально. Отмечается, что они соответствуют практике других городов и рекомендациям министерства транспорта РФ.

Напомним, ранее в ГИБДД Самарской области рассказали о новых правилах езды на электросамокатах и гироскутерах.

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