Жителей Самары приглашают поучаствовать в опросе про общественный транспорт

Результаты будут представляться в обезличенном виде в формате статистики. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самары приглашают принять участие в опросе на тему внутригородского общественного транспорта. Он будет доступен для прохождения до 31 мая 2023 года.

— Полученные в ходе онлайн-опросов результаты, будут использованы в дальнейшем для улучшения качества работы, — рассказали в городском дептрансе.

В опросе могут поучаствовать все жители города, которые зарегистрированы на госуслугах. Он является анонимным, а результаты будут представляться в обезличенном виде в формате статистики.

Ранее глава Самары Елена Лапушкина пригласила жителей проголосовать за новые объекты для благоустройства. В голосовании участвуют 20 общественных пространств.

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