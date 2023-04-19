В Самаре мать-алкоголичка регулярно избивала малолетнюю дочку

В отношении горе-матери возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи разбираются в обстоятельствах вопиющей истории, которая происходила в Самаре. Местная жительница регулярно избивала своего ребенка. Подробности сообщили в СУ СК по Самарской области.

Подозрения пали на 34-летнюю самарчанку. Следствие полагает, что мать регулярно наносила побои своей 11-летней дочери. Все происходило в квартире, где проживала семья. В эти моменты женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении горе-матери возбудили уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание). Место происшествия осмотрено, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.

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