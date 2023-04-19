Mitsubishi и Lada столкнулись «на встречке» в Самарской области

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 18 апреля, в 08:41 в Центральном районе Тольятти 53-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer врезался в Lada Kalina. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

— Мужчина ехал по Лесопарковому шоссе со стороны ул. Комзина. ДТП произошло в районе дома № 61, там он выехал на полосу встречного движения, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате этого автомобилист столкнулся со встречным автомобилем Lada Kalina, за рулем которого находился 51-летний мужчина. В аварии пострадал водитель отечественной легковушки, в больнице ему назначили амбулаторное лечение.

В этот же день в Самаре произошло ДТП, в результате которого водитель Hyundai сбил молодую маму с младенцем на руках.

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