Федеральные трассы в Самарской области приводят в порядок в апреле 2023 года

В уборке задействовано 70 единиц техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области активно ведутся работы по благоустройству. В частности, специалисты приводят в порядок федеральные трассы. Информацию сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

– Ведется уборка мусора, мойка барьерного ограждения, акустических и шумозащитных экранов, очистка разделительной полосы от накопившегося за зиму песка. До конца месяца специалисты выполнят обеспыливание проезжей части, очистку тротуаров, уборку площадок отдыха, остановочных павильонов и приступят к их покраске, – рассказали в пресс-службе «Поволжуправтодора».

Сегодня в уборке задействовано 70 единиц техники – это поливочные машины, пылесосы, тракторы и др. Участки также приводят в порядок 19 бригад общей численностью 101 человек.

Помимо этого, специалисты завершили работы по аварийной ямочности. Всего было устранено повреждений общей площадью 11 тыс. квадратных метров.

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