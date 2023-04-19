Организаторы фестиваля «Метафест» взяли паузу и отменили его в 2023 году

Организаторы отстаивают собственное понимание фестиваля и не могут договориться. Фото: "Метафест"

Жителей Самарской области интересовали сроки проведения и перспективы участия в музыкальном фестивале «Метафест» летом 2023 года. Организаторы мероприятия раскрыли печальные подробности: фестиваль проводиться не будет.

— В этом году мы решили взять временную паузу, усадить наших символов фестиваля в криокамеры и сохранить их молодыми и красивыми как минимум до следующего года, — написали организаторы.

Это решение было принято из-за того, что произошел разлад между организаторами. У каждого из команды есть собственное понимание проведения фестиваля, но свести их в единое не получается. Организаторы оставляют надежду, что общее решение будет найдено в следующем году и фестиваль еще состоится.

Напомним, «Метафест» позиционировался как мультиформатный музыкальный фестиваль всего живого. Он традиционно проводился в конце лета на Мастрюковых озерах в Самарской области.

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