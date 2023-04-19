В Самарской области правоохранители задержали жителей с «резиновыми» квартирами

Рассмотрение исков взяли под контроль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местные жители решили нажиться на фиктивной регистрации. Правоохранители смогли задержать подозреваемых.

По информации прокуратуры Самарской области, горожане предоставляли мигрантам свои адреса. Правоохранители предъявили 13 исков, сумма которых превышает 40 тысяч рублей. Ответчиков признали виновными в постановки на учет иностранных граждан. При этом, прибывшие мигранты не собирались проживать в квартирах.

Действия ответчиков уголовно наказуемые. Правоохранители передали дела в суд, рассмотрение исков находится на контроле прокуратуры.

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